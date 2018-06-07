Медработником года по версии «Ак чэчэклэр – 2018» стала заведующая ФАП из Балтасинского района РТ

Порядка 30 лет на участке медицинского работника не было случаев детской и материнской смертности.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). В Казани назвали первого победителя конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2018».

Медицинским работником года в Татарстане стала заведующая Субашским фельдшерско-акушерским пунктом Балтасинской ЦРБ Рушания Ахметшина.

«Спасибо за всех, кто живет на нашей татарстанской земле. Пусть знают все, что в любой момент необходимая медицинская помощь у нас будет оказана, и эта помощь будет высокопрофессиональной и качественной», – отметила заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова.

На участке этого специалиста в течение 30 лет не было случаев детской и материнской смертности.

Церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2018» проходит сегодня в КРК «Пирамида».

В конкурсе было представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».