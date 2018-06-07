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Татар-информ

7 июня 2018, 10:09

Здоровье и среда

Медработником года по версии «Ак чэчэклэр – 2018» стала заведующая ФАП из Балтасинского района РТ

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Фото: Валерия Белова

Порядка 30 лет на участке медицинского работника не было случаев детской и материнской смертности.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). В Казани назвали первого победителя конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2018». 

Медицинским работником года в Татарстане стала заведующая Субашским фельдшерско-акушерским пунктом Балтасинской ЦРБ Рушания Ахметшина. 

«Спасибо за всех, кто живет на нашей татарстанской земле. Пусть знают все, что в любой момент необходимая медицинская помощь у нас будет оказана, и эта помощь будет высокопрофессиональной и качественной», – отметила заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова. 

На участке этого специалиста в течение 30 лет не было случаев детской и материнской смертности. 

Церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2018» проходит сегодня в КРК «Пирамида». 

В конкурсе было представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».

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