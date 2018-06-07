В Минэкономразвития готовят «блок непопулярных решений»

Глава ведомства Максим Орешкин не озвучил срок принятия и подробности решений.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Минэкономразвития готовит «блок непопулярных решений», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Максима Орешкина.

Он предупредил депутатов о подготовке пакета «непопулярных» решений во время заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме.

«Министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений. Это было озвучено. Каждый подумал о своем, кто-то о повышении пенсионного возраста, кто-то о возможных налоговых изменениях», — цитирует агентство слова депутата Татьяна Цыбизова, присутствующей на заседании.

Она отметила, что глава Минэкономразвития не раскрыл подробности решений и не сказал о сроке их принятия.

На встрече депутаты обсуждали вопросы повышения пенсионного возраста. Также речь зашла о поддержке малого и среднего бизнеса, самозанятого населения и начинающих бизнесменов.