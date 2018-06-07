ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: mchs.tatarstan.ru/
(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Волонтеры помогут сотрудникам МЧС во время проведения мундиаля, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
38 студентов КФУ будут дежурить в дни проведения ЧМ-2018 по футболу в оперативно-дежурной смене и помогать сотрудникам МЧС принимать звонки от иностранных граждан. Студенты владеют сразу пятью иностранными языками – английским, немецким, французским, китайским и испанским – что поможет наладить контакт со позвонившими иностранцами.
Для волонтеров в ЦУКСе прошло первое занятие-инструктаж. Студенты ознакомились с работой центра и прошли обучение со штатным психологом. Специалист рассказала ребятам, как вести себя во время общения по телефону с очевидцами или пострадавшими, научила различным методам обещания и ознакомила волонтеров со всеми этапами разговора.
Заместитель начальника ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС РФ по РТ» Александр Александров ознакомил волонтеров с функциональным предназначением ЦУКС, его задачами и целями. Он рассказал студентам об их основных обязанностях на время ЧМ-2018. Стоит отметить, что среди волонтеров нашлись те, кто уже помогал сотрудникам МЧС во время проведения в Казани Кубка конфедераций летом прошлого года.
В конце ознакомительной беседы Александр Александров напомнил волонтерам о необходимом дресс-коде и вручил им оранжевые повязки с надписью «Номер вызова экстренных служб "112"» на четырех иностранных языках.
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