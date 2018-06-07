Альберт Яруллин продлил контракт с «Ак Барсом»

Новое соглашение хоккеиста с клубом рассчитано на два года.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Хоккеист казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин продлил контракт с клубом, новое соглашение рассчитано на два года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Игрок подчеркнул, что рад подписать новый контракт. «"Ак Барс" для меня родная команда. Играть при своих родных и близких, при своих родных болельщиках – это желание каждого хоккеиста. Поэтому другие варианты я и не рассматривал», – подчеркнул Яруллин. В прошлом сезоне хоккеист сыграл за «Ак Барс» 61 матч, в которых набрал 19 очков (4 шайбы и 15 передач).