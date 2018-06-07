В Казани в рамках конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» протестировали колбасу

«ЦСМ Татарстан» провел общественную дегустацию мясных изделий от республиканских производителей.

(Казань, «Татар-информ»). Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Татарстане («ЦСМ Татарстан») провел в Казани потребительскую дегустацию колбасных изделий в рамках конкурса «Лучшие товары и услуги РТ».

Качество и вкус татарстанской продукции оценили представители общественных потребительских организаций и республиканские СМИ. Корреспонденты ИА «Татар-информ» тоже посетили мероприятие и выбрали из предложенных вариантов наиболее достойное, по их мнению, изделие.

Два татарстанских производителя — «Агросила. Челны-МПК» и филиал ООО «Авангард» «Мясной дом „Карлинский“» — представили на суд общественности восемь образцов мясных изделий из говядины, свинины и мяса птицы. Участники дегустации попробовали вареную и сырокопченую колбасу, ветчину и сосиски.

Дегустаторам предлагалось оценить внешний вид продукта, его вкусовые качества, а также цвет, консистенцию, структуру и аромат. Кроме того, каждый мог оставить свои замечания и рекомендации к продуктам.

Ежегодно в Татарстане проходит конкурс «Лучшие товары и услуги РТ». Победители региональных испытаний смогут принять участие во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», который состоится в Москве, рассказала эксперт по сертификации «ЦСМ Татарстан» Венера Хуснутдинова.

По словам представителя Центра, помимо колбасных изделий, специалисты и общественность проверят мучные и кондитерские изделия от татарстанских производителей, молочную продукцию, а также алкоголь и минеральную воду.

«В региональном этапе конкурса ежегодно участвуют порядка 450 наименований и видов продукции. С каждым годом мы наблюдаем позитивную динамику — растет и ассортимент, и качество продукции», — рассказал начальник отдела ФБУ «ЦСМ Татарстан», член оргкомитета конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» Юрий Солодков.

По словам Солодкова, на столы попали только полностью безопасные образцы, которые прошли предварительную проверку. Прежде всего, продукция проходит испытания в лаборатории. Затем контролирующие органы — управление Роспотребнадзора по РТ, Госалкогольинспекция РТ, инспекция ПМТУ Росстандарта в РТ дают заключение на весь перечень продукции представленной на конкурс на предмет замечаний, поступивших от потребителей. Только при успешном прохождении всех испытаний и отсутствии замечаний, товар допускается до общественной дегустации.

«Для комплексной оценки продукции необходимы и общественная дегустация, и экспертная оценка профессионалов. Продукт должен быть не только безопасным, но и вкусным. Этот критерий определяет потребитель. Дегустация — это наша добрая традиция. Вот уже третий год мы проводим тест на качество. Наша задача состоит в том, чтобы потребитель обязательно смог получить качественную и безопасную продукцию», — подчеркнул представитель «ЦСМ Татарстан».