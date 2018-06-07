Мусульмане ожидают Ночь предопределения

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Мусульмане в эти дни ожидают Ночь предопределения. В священном месяце Рамадан Ночь предопределения, могущества – самая значимая ночь, упомянутая в Коране в суре «аль-Кадр». Первые отрывки Корана были ниспосланы посланнику именно в эту ночь. Об этом сообщается на сайте Islam-News.ru.
В эту святую ночь Всевышний особенно благосклонен к просьбам верующих, поэтому мусульмане отмечают ее в мечети чтением Корана и вознесением молитв. В Лейлат ал-Кадр определяются судьбы людей на следующий год, а само это название истолковывают как ночь предопределения.
Точная дата этой ночи неизвестна, обычно она приходится на последние 10 дней месяца Рамадан.
У Лейлат ал-Кадр есть свои особенности. В эту ночь бывает очень тихо и безмятежно, погода стоит безоблачная и без осадков. У этой ночи есть свой необычный блеск, сияние, а утром солнце восходит как полная луна: без ослепляющих лучей, с нежным светом.
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