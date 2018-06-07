Семьям с восемью и более детьми предлагают платить по 70 тысяч рублей в месяц

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Семьям с восемью и более детьми хотят ежемесячно вылатить по 70 тысяч рублей в качестве президентских грантов. С таким предложением к Президенту РФ Владимиру Путину обратился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, сообщает RT.
Он отметил, что количество таких больших семей в стране, по оценке демографа, порядка шести тысяч. При этом независимо от «трудовых подвигов родителей» детям из этих семей не представляется возможным дать «даже минимально равные возможности с детьми из малодетных семей и даже многодетных семей с меньшим количеством детей».
«Представляется целесообразным ввести в отношении данных семей институт президентских грантов для многодетных семей — установить каждой такой семье ежемесячные грантовые выплаты из средств федерального бюджета в размере 70 тысяч рублей, что составит порядка пяти млрд рублей в год», — говорится в обращении.
Политик также считает необходимым освободить семьи, где растут как минимум восемь детей, от оплаты услуг ЖКХ и обеспечить вместительными автомобилями. В качестве примера Крупнов предложил 11-местные машины «Газель NEXT».
В обращении также говорится о необходимости давать таким семьям стройматериалы на постройку собственных домов на участке, выделенном бесплатно и оборудованном коммуникациями.
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