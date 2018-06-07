Жертвами взрыва в Багдаде стали 18 человек

Взрыв прогремел в востоке города, в районе, где в основном проживают шииты.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Жертвами теракта в Багдаде стали 18 человек, сообщает РБК.

Взрыв прогремел на востоке Багдада, в районе Мадинат ас-Садр, где в основном проживают шииты. Сообщается, что во время транспортировки ящиков с боеприпасами они сдеонировали.

Жертвами взрыва стали, по меньшей мере, 18 человек. Еще 90 пострадали.