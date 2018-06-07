В Набережных Челнах началось строительство новой мечети

Мечеть «Чаллы Яр» строится в районе Орловского кольца на трассе Казань – Уфа и будет служить на благо путникам-автомобилистам.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах начали строить мечеть «Чаллы Яр». Она возводится в районе Орловского кольца на трассе Казань – Уфа для путников-автомобилистов, а также жителей поселка Притяжение, который находится рядом, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Имам-хатыб махалли Ильдар хазрат Зияров сообщил, что мечеть рассчитана на 210 человек, а ее минарет достигнет в высоту 21 метра. Здесь предусмотрены молельные залы для мужчин и женщин, учебный класс, кабинеты имама и преподавателей и комнаты для омовения. На территории планируется возвести и халяльное кафе.

Имам-мухтасиб Набережных Челнов Альфас хазрат Гайфуллин в сопровождении других имамов города осмотрел строительную площадку будущей мечети. Религиозные деятели совершили полуденный намаз и прочли аяты из Корана и дуа.

