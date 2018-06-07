СМИ сообщили о согласовании налогового маневра между нефтяниками и властями

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Ключевые параметры налогового маневра согласовали вице-премьер РФ Дмитрий Козак и нефтяники, передает РИА Новости со ссылкой на участника совещания в Правительстве России.
О грядущем обсуждении налогового маневра в нефтяной отрасли во вторник сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Участники встречи сошлись на таких параметрах налогового маневра, как отмена вывозных экспортных пошлин на нефть, снижение пошлин на пять процентов в год в течение шести лет, а также введение отрицательного акциза на нефть для нефтеперерабатывающих заводов.
Минфин, Минэкономразвития и Минэнерго уже согласовали равномерное завершение налогового маневра в нефтяной отрасли в 2019 – 2024 годах, говорилось в протоколе совещания. На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака нефтяники и власти обсудили окончательные предложения.
Решение о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо принимается «по декабрь 2018 года с учетом введения с января 2019 года компенсаторных мер в виде возвратного акциза на нефть», приводит агентство часть из протокола встречи. Эта мера введена Правительством России на фоне роста цен на топливо.
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