Первые американские истребители F-35 прибыли на базу британских ВВС

Великобритания намерена закупить партию из 138 многофункциональных американских истребителей-бомбардировщиков.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Британия получила четыре первых американских многофункциональных истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning, сообщает РИА Новости.

Истребители прибыли на базу британских ВВС в графстве Норфлок досрочно. Всего Великобритания намерена закупить партию из 138 истребителей F-35 Lightning. Известно, что британские власти готовы потратить на самолеты нового поколения более 12 миллиардов фунтов стерлингов до 2021 года.

«Первые британские истребители нового поколения F-35B Lightning прибыли на место базирования на два месяца раньше запланированного срока, это важное событие для королевских военно-воздушных и военно-морских сил Великобритании», — приводит агентство часть сообщения, опубликованного на сайте британских ВВС.

F-35 Lightning — многоцелевой истребитель пятого поколения. В нем сочетается stealth-технологии, сверхзвуковую скорость, возможность вертикальной посадки и укороченного взлета. Известно, что в разработке учитывались знания и опыт советских инженеров, применяемые для советского истребителя вертикального взлета и посадки Як-141.