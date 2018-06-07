Первые американские истребители F-35 прибыли на базу британских ВВС

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Британия получила четыре первых американских многофункциональных истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning, сообщает РИА Новости.
Истребители прибыли на базу британских ВВС в графстве Норфлок досрочно. Всего Великобритания намерена закупить партию из 138 истребителей F-35 Lightning. Известно, что британские власти готовы потратить на самолеты нового поколения более 12 миллиардов фунтов стерлингов до 2021 года.
«Первые британские истребители нового поколения F-35B Lightning прибыли на место базирования на два месяца раньше запланированного срока, это важное событие для королевских военно-воздушных и военно-морских сил Великобритании», — приводит агентство часть сообщения, опубликованного на сайте британских ВВС.
F-35 Lightning — многоцелевой истребитель пятого поколения. В нем сочетается stealth-технологии, сверхзвуковую скорость, возможность вертикальной посадки и укороченного взлета. Известно, что в разработке учитывались знания и опыт советских инженеров, применяемые для советского истребителя вертикального взлета и посадки Як-141.
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