В ЛНР заявили об обстрелах со стороны украинских военных

Украинские силовики обстреляли пять населенных пунктов Луганской республики.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). За прошедшие сутки украинские военные пять раз обстреляли населенные пункты самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщает RT со ссылкой на Луганский информационный центр.

«Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий и Калиново, сел Паньковка, Лозовое и Молодежное», — говорится в сообщении информационного центра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ЛНР открылся музей новейшей истории республики.