Меркель призвала Европу к настойчивости перед попытками США изменить мировой порядок

Соединенные Штаты пытаются изменить порядок, который установился после Второй мировой войны.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы проявить настойчивость перед попытками США изменить мировой порядок, который установился после Второй мировой войны. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Меркель отметила выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, а также ситуацию с торговыми пошлинами, которые Вашингтон ввел в отношении Канады, Мексики и ряда стран Евросоюза.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Меркель сочла невозможным возвращение России в «Большую восьмерку».