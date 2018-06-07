СМИ: Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году, сообщает RT со ссылкой на CNN.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковал решение США о введении пошлин на алюминий и сталь, на что американский лидер ответил: «Разве не вы, парни, сожгли Белый дом?».
Таким образом глава Белого дома сделал отсылку к инциденту, произошедшему во время англо-американской войны 1812 — 1815 годов. В ходе этой войны британцы сожгли несколько американских правительственных зданий, в числе которых и Белый дом. В то время Канада была британской колонией.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что американские сенаторы намерены ограничить право Трампа на введение пошлин.
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