Главное
Появились первые фотографии из супермаркета в Казани, в котором провалился пол

Татар-информ

7 июня 2018, 06:58

Экономика и финансы

ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы

Рекомендуем

Молодые люди используют накопления для получения впечатлений, а не частной собственности.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Образ жизни российской молодежи может стать угрозой для пенсионной системы, говорится в докладе Центробанка «Основные направления финансового рынка на период 2019 — 2021 годов». Об этом сообщает РИА Новости.

Люди, которые родились в 1980 — 200 годах, используют накопленные деньги, чтобы получить эмоции и впечатления, не ориентируясь при этом на перспективу, полагают эксперты регулятора. Отказ от владения частной собственностью может негативно сказаться на росте экономики, считают специалисты.

Кроме того, таким образом молодежь может подорвать пенсионную систему, существующую в России. Центробанк предлагает изменить модель поведения, а также создать «дружескую» среду, чтобы взаимодействовать с молодежью и уменьшить потенциальный ущерб.

Следующая новость

Казань, Альметьевск и Нижнекамск возглавили рейтинг РТ по социально-экономическому развитию
Новости дня
06:58
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы
06:44
Американские дипломаты пожаловались на «акустическую атаку» в Китае
06:30
Адвокат Трампа: Ким Чен Ын «на коленях» умолял о встрече
06:16
Экс-генсек НАТО оценил военные способности России
05:30
В Елабуге капитально отремонтируют Дворец культуры
04:15
Самую высокую зарплату в Казани предлагают директору по маркетингу и техническому руководителю
03:36
В Челнах дискотеку в День молодежи проведет московский диджей Денис Рублев
02:29
В мечети Кул Шариф откроется экспозиция о традициях и новациях шамаиля

На выставке будут представлены как экспонаты современного искусства, развивающего традиции татарского шамаиля, так и образцы классических шамаилей.

01:28
На 84-м году жизни скончалась режиссер Кира Муратова
01:22
Воспитанники приюта Аксубаевского района сразились в турнире по стрельбе

В турнире приняли участие десять ребят из приюта.

00:20
В Казань съедутся поисковики из 40 регионов России
6.06 23:41
Юные режиссеры из РТ победили в видеоконкурсе о судьбе солдат войны

Участники с помощью видео рассказали о судьбе своих родных в годы Великой Отечественной.

6.06 23:25
Димитрис Прифтис: УНИКС в отличном состоянии

УНИКС встретится с подмосковными «Химками» в полуфинале предстоящего «Финала четырех» Единой лиги ВТБ 8 июня.

6.06 23:12
В Елабужском районе РТ открылся лагерь для одаренных детей

В лагере бесплатно отдыхают призеры олимпиад.

6.06 22:51
В Казани наградили наиболее ценящих экологию татарстанцев

В конкурсе «Эковесна-2018» приняли участие более миллиона жителей республики.

6.06 22:34
Более двух третей россиян готовы отказаться от пластиковой посуды
6.06 22:26
Евгений Гришковец о Казани: «В 1994-м здесь была прям жесть»

Писатель отметил изменения, которые произошли в Казани за прошедшие 30 лет.

6.06 22:16
В «Марше парков-2018» приняло участие восемь тысяч татарстанцев

В ходе акции было организовано 95 экологических десантов добровольной помощи.

6.06 22:03
Чичериной запретили выступать перед болельщиками ЧМ-2018
6.06 21:46
Орешкин сообщил о подготовке «блока непопулярных решений»
6.06 21:29
Девять млрд рублей в деле полковника Захарченко перестали быть вещдоками
6.06 21:05
Ford Sollers в Елабуге выпустил 150-тысячный автомобиль
6.06 20:48
Хор из Нижнекамска победил на всероссийском конкурсе в «Орленке»

Коллектив «Мечта» под руководством худрука Светланы Калинкиной получил звание лауреата I степени.

6.06 20:40
В Казани определили победителей международной олимпиады по русскому языку

В олимпиаде приняли участие школьники 8-х и 10-х классов с нерусским языком обучения из России и стран СНГ.

6.06 20:33
Вышел первый трейлер «Лего. Фильм 2» о постапокалипсисе и пришельцах
События

07 июня«Делать дело должны профессионалы»: Диалог с Александром Славутским о громких премьерах, журналистике, прибыли и расходах театра

07 июняЮрий Ларионов, театр имени Джалиля: Для фестиваля «Шаляпин. Нуриев. Казань» мы приготовили спектакли-гранды

06 июня«Прямая линия с Владимиром Путиным» уже завтра: каковы нововведения и о чем просит Татарстан?

06 июняПожары, теракты, эпидемии: врачи Казани готовы к любым неожиданностям во время ЧМ-2018

06 июняКакова судьба берега Казанки вдоль улицы Гаврилова: «за» и «против» застройки

06 июняПредсказуемый провал или триумф в духе 2008-го: чего ждать от сборной России на домашнем чемпионате мира?

06 июняКомпания «Этажи»: выгодная продажа квартиры по программе «Все включено»