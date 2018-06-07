ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Образ жизни российской молодежи может стать угрозой для пенсионной системы, говорится в докладе Центробанка «Основные направления финансового рынка на период 2019 — 2021 годов». Об этом сообщает РИА Новости.
Люди, которые родились в 1980 — 200 годах, используют накопленные деньги, чтобы получить эмоции и впечатления, не ориентируясь при этом на перспективу, полагают эксперты регулятора. Отказ от владения частной собственностью может негативно сказаться на росте экономики, считают специалисты.
Кроме того, таким образом молодежь может подорвать пенсионную систему, существующую в России. Центробанк предлагает изменить модель поведения, а также создать «дружескую» среду, чтобы взаимодействовать с молодежью и уменьшить потенциальный ущерб.
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