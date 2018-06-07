Американские дипломаты пожаловались на «акустическую атаку» в Китае

В настоящее время сотрудников консульства и их родных осматривают врачи.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Как минимум два сотрудника американского консульства в Китае пожаловались на неустановленное акустическое воздействие и были эвакуированы, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

В настоящее время дипломатов и их родных осматривают врачи. При этом число людей, подвергшихся «акустической атаке», неизвестно.

По словам одного из диппредставителей, в квартире были слышны необычные звуки, после чего его семья страдала от неврологических расстройств.