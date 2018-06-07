Американские дипломаты пожаловались на «акустическую атаку» в Китае

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Как минимум два сотрудника американского консульства в Китае пожаловались на неустановленное акустическое воздействие и были эвакуированы, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.
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