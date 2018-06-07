Адвокат Трампа: Ким Чен Ын «на коленях» умолял о встрече

По мнению Рудольфа Джулиани, таким образом северокорейский лидер был поставлен в надлежащее положение.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Лидер КНДР Ким Чен Ын «на коленях» просил провести встречу с Президентом США Дональдом Трампом, заявил адвокат американского лидера Рудольф Джулиани в ходе своего выступления в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Они оскорбили нашего вице-президента и советника по нацбезопасности. Они грозили нам ядерной войной, в которой обещали победить. Тогда мы отменили саммит. После чего Ким Чен Ын встал на колени и стал молить о нем», — сказал Джулиани.

По мнению адвоката, таким образом северокорейский лидер был поставлен в надлежащее положение.

Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном в связи с «враждебными» заявлениями КНДР. Он также отметил, что хочет встретиться с северокорейским лидером в будущем.