Экс-генсек НАТО оценил военные способности России

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(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В случае войны Россия смогла бы занять Украину за несколько дней. Об этом заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, сообщает RT со ссылкой на издание Die Welt.
«Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней», — сказал бывший глава НАТО.
По словам Расмуссена, страны Североатлантического альянса готовы противостоять России, но лучше всего поддерживать мир, сдерживая возможного противника.
Экс-генсек организации также заявил, что Россия может присоединиться к НАТО. «Однако до сих пор НАТО не получила соответствующего заявления из Москвы, и, честно говоря, я не думаю, что что-либо изменится в ближайшем будущем», — отметил он.
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