Глава УФНС по РТ напомнил предпринимателям о переходе на онлайн-кассы

Многие организации и индивидуальные предприниматели должны перейти на онлайн-кассы с 1 июля.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Руководитель Управления ФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин в разговоре с ИА «Татар-информ» напомнил предпринимателям республики о приближении срока перехода на онлайн-кассы.

В соответствии с федеральным законодательством с 1 июля этого года онлайн-кассы должны использовать плательщики единого налога на вмененный доход, ведущие розничную торговлю (в том числе с помощью торговых автоматов и занимающиеся общественным питанием), имеющие наемных работников, с которыми заключены трудовые договоры. Также на них необходимо перейти ИП, применяющим патентную систему налогообложения.

Глава УФНС по РТ рекомендовал «не откладывать переход на онлайн-кассы в долгий ящик», так как получить налоговый вычет в связи с их приобретением можно только при своевременной регистрации оборудования.

Полностью беседу с Маратом Сафиуллиным можно прочитать на сайте «События».