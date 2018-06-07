На 84-м году жизни скончалась режиссер Кира Муратова

О причине смерти кинематографиста ничего не сообщается.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). На 84-м году жизни скончалась советский и украинский кинорежиссер Кира Муратова. Об этом со ссылкой на ее мужа Евгения Голубенко сообщило украинское издание buro247.

Информацию о смерти кинематографиста подтвердили продюсер Юрий Минзянов и театральный критик Олег Вергелис, а также издание «Новое время», сославшееся на собственные источники.

Муратова умерла в Одессе 6 июня. О причине смерти режиссера ничего не сообщается.

Кира Муратова родилась в 1934 году в бессарабском городе Сороки, тогда принадлежавшем Румынии, а ныне – Молдове. Училась на филфаке МГУ, в 1959-м окончила ВГИК. В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии.

Первым фильмом режиссера стала короткометражка 1962 года «У крутого яра». Известность пришла к ней вместе с картинами «Короткие встречи» (1967) и «Долгие проводы» (1971). В полноценный прокат обе ленты вышли только в перестроечные годы. Во времена позднего застоя Муратовой пришлось на время даже уехать в Ленинград из-за конфликтов с руководством Одесской киностудии.

Фильм 1989 года «Астенический синдром» был удостоен спецприза жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля (1990) и кинопремии «Ника» за лучший игровой фильм (1991). После картины 2012 года «Вечное возвращение» Муратова объявила о своем уходе из кинематографа.