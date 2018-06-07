В мечети Кул Шариф откроется экспозиция о традициях и новациях шамаиля

На выставке будут представлены как экспонаты современного искусства, развивающего традиции татарского шамаиля, так и образцы классических шамаилей.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Завтра, 8 июня, в мечети Кул Шариф (Галерея татарского шамаиля) состоится открытие выставки «Искусство шамаиля: традиции и новации», сообщает пресс-служба Казанского Кремля.

На выставке будут представлены как экспонаты современного искусства, развивающего традиции татарского шамаиля, так и образцы классических шамаилей, выполненных на стекле и литографским способом.

Современную часть экспозиции представят произведения известных художников – Владимира Попова, Гульназ Исмагиловой, Наджип Наккаша, Ришата Саляхутдинова, а также состоится дебют Розы Хузиной. Работы этого автора уже экспонировались в Музее каллиграфии в Москве. Кроме того, на выставке будут экспонироваться традиционные шамаили, выполненные в 70 – 90-х гг XX века Габдельхак хазратом.

На примере экспозиции можно будет увидеть полную картину развития арабографического искусства в Волго-Уральском регионе: от его истоков в форме религиозных текстов до разнообразных творческих поисков, а также узнать об истории развития татарского шамаиля и новациях современного арабографического искусства.