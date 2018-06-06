Культурная программа ЧМ-2018: театр имени Карима Тинчурина

Во время мундиаля в театре будут представлены десять спектаклей.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В рамках культурной программы ЧМ-2018 в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина будут представлены десять спектаклей.

14 июня покажут спектакль «Гомер буе сине көтәм» («Я всю жизнь тебя жду») Ильгама Гали.

18 июня – спектакль «Назлы кияү» («Привередливый жених») Карима Тинчурина.

19 июня – спектакль «Ефәк баулы былбыл кош» («Соловушка с шелковым пояском») Аяза Гилязова.

20 июня будет показан спектакль «Мәхәббәт баскычы» («Лестница любви») Шамиля Фархутдинова.

21 июня – спектакль «Алай түгел болай ул» («Это так! Да нет, вот так!») Туфана Миннуллина.

22 июня – спектакль «Алтын көз» («Золотая осень») Шамиля Фархутдинова.

25 июня – спектакль «Өзелгән яфраклар» («Листопад») Рамзии Габдулхаковой.

26 июня представят спектакль «Күрәсем килгән иде ...» («Хотелось увидеть») Исламии Махмутовой.

27 июня – спектакль «Кияүләр» («Женихи») Хая Вахита.

28 июня же вновь покажут спектакль «Гомер буе сине көтәм» («Я всю жизнь тебя жду») Ильгама Гали.

Все спектакли начинаются в 18.30.