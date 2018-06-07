В Казань съедутся поисковики из 40 регионов России

В Казани пройдет Всероссийская конференция «Имена из солдатских медальонов».

(Казань, 7 июня, «Татар-информ). В Казани с 7 по 10 июня пройдет Всероссийская конференция «Имена из солдатских медальонов», посвященная 50-летию поискового движения «Снежный десант» и 25-летию создания Региональной общественной молодежной организации «Объединение „Отечество“» Республики Татарстан. Об этом сообщает Министерство по делам молодежи и спорту республики.

Участники поисковых отрядов из 40 регионов страны, а также представители Министерства обороны РФ, Министерства образования и науки РФ и различных общественных организаций обсудят эффективность деятельности отрядов и внедрение новых технологий. Всего ожидается около 140 участников.

На конференции планируется выступлений ведущих специалистов в области военно-мемориальной работы и проведения поисковых работ не только России, но и за рубежом.

Также запланировано открытие мультимедийной выставки «Имена из солдатских медальонов» в Историческом парке «Россия — Моя история».