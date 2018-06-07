В Елабуге капитально отремонтируют Дворец культуры

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(Елабуга, 7 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В городском Дворце культуры Елабуги начались работы по капитальному ремонту. В течение лета здесь отремонтируют крышу, фасад и фонтан.
Последний раз масштабные ремонтные работы здесь проводились 11 лет назад, перед тысячелетием города. Больше всего в ремонте нуждается крыша здания культуры.
По словам заместителя директора Дворца культуры Альберта Хабибуллина, во время дождей и таяния снега кровля сильно протекала. «В целом здание и снаружи, и изнутри устарело, это видно по фасаду: крошится стена и фундамент», – пояснил Хабибуллин.
Ремонтные работы ведутся за счет местных нефтяников.
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