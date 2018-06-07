В ИА «Татар-информ» расскажут о проектном офисе инициативы «Кадры будущего для регионов»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 7 июня, в 16.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная проектному офису инициативы «Кадры будущего для регионов».

В мероприятии примут участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин, исполнительный директор Казанского открытого университета талантов 2.0 Айдар Акмалов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

