В Челнах дискотеку в День молодежи проведет московский диджей Денис Рублев

Фото: организаторы
(Набережные Челны, 7 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Праздничную дискотеку в День молодежи в Набережных Челнах проведет известный московский диджей Денис Рублев.
В этом году главный молодежный праздник Автограда состоится 30 июня на Майдане парка Прибрежный. «Гвоздем» программы будет группа Burito — обладатель и номинант множества российских музыкальных премий. А дискотеку проведет снискавший популярность среди молодежи диджей Денис Рублев.
DJ DENIS RUBLЕV входит в TOP-10 лучших диджеев и музыкантов Москвы и России. Является резидентом Первого музыкального издательства, лейблов NBA и Famous DJs.
Имея за плечами более чем десятилетний опыт в музыкальном бизнесе, Денис Рублев постоянно покоряет танцполы российских и зарубежных клубов. География гастролей простирается от Монако, Куршавеля, Сан-Тропе, Женевы, Шарм-Эль-Шейха до множества российских городов.
Следующая новость
На выставке будут представлены как экспонаты современного искусства, развивающего традиции татарского шамаиля, так и образцы классических шамаилей.
В турнире приняли участие десять ребят из приюта.
Участники с помощью видео рассказали о судьбе своих родных в годы Великой Отечественной.
УНИКС встретится с подмосковными «Химками» в полуфинале предстоящего «Финала четырех» Единой лиги ВТБ 8 июня.
В лагере бесплатно отдыхают призеры олимпиад.
В конкурсе «Эковесна-2018» приняли участие более миллиона жителей республики.
Писатель отметил изменения, которые произошли в Казани за прошедшие 30 лет.
В ходе акции было организовано 95 экологических десантов добровольной помощи.
Коллектив «Мечта» под руководством худрука Светланы Калинкиной получил звание лауреата I степени.
В олимпиаде приняли участие школьники 8-х и 10-х классов с нерусским языком обучения из России и стран СНГ.
07 июня«Делать дело должны профессионалы»: Диалог с Александром Славутским о громких премьерах, журналистике, прибыли и расходах театра
07 июняЮрий Ларионов, театр имени Джалиля: Для фестиваля «Шаляпин. Нуриев. Казань» мы приготовили спектакли-гранды
06 июня«Прямая линия с Владимиром Путиным» уже завтра: каковы нововведения и о чем просит Татарстан?