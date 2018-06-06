В Челнах дискотеку в День молодежи проведет московский диджей Денис Рублев

Денис Рублев считается ярким представителем современной клубной культуры Москвы и России.

(Набережные Челны, 7 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Праздничную дискотеку в День молодежи в Набережных Челнах проведет известный московский диджей Денис Рублев.

В этом году главный молодежный праздник Автограда состоится 30 июня на Майдане парка Прибрежный. «Гвоздем» программы будет группа Burito — обладатель и номинант множества российских музыкальных премий. А дискотеку проведет снискавший популярность среди молодежи диджей Денис Рублев.

DJ DENIS RUBLЕV входит в TOP-10 лучших диджеев и музыкантов Москвы и России. Является резидентом Первого музыкального издательства, лейблов NBA и Famous DJs.

Имея за плечами более чем десятилетний опыт в музыкальном бизнесе, Денис Рублев постоянно покоряет танцполы российских и зарубежных клубов. География гастролей простирается от Монако, Куршавеля, Сан-Тропе, Женевы, Шарм-Эль-Шейха до множества российских городов.