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Татар-информ

7 июня 2018, 04:15

Общество

Самую высокую зарплату в Казани предлагают директору по маркетингу и техническому руководителю

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Аналитики сайта по поиску работы и персонала опубликовали топ-10 самых дорогих предложений мая в Казани.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В мае самую высокую зарплату в Казани предлагали директору по маркетингу и техническому руководителю. К такому выводу пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru, которые опубликовали топ-10 самых дорогих предложений мая в столице РТ, сообщает пресс-служба компании. 

Так, размер предлагаемой зарплаты директору по маркетингу и техническому руководителю составил от 150 тыс. рублей. Также в топ попали вакансии стоматолога-ортопеда, специалиста по рекламе и PR, главного инженера и других специалистов. В мае 2018 года среднее вознаграждение, которое предлагали работодатели кандидатам, в Казани составило 31 тыс. рублей.

Рост вакансий в Казани в мае текущего года продолжился и составил 45 процентов по отношению к 2017 году. А сами соискатели немного, но снизили активность поиска работы, говорится в сообщении пресс-службы.

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