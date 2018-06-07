Самую высокую зарплату в Казани предлагают директору по маркетингу и техническому руководителю

Аналитики сайта по поиску работы и персонала опубликовали топ-10 самых дорогих предложений мая в Казани.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В мае самую высокую зарплату в Казани предлагали директору по маркетингу и техническому руководителю. К такому выводу пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru, которые опубликовали топ-10 самых дорогих предложений мая в столице РТ, сообщает пресс-служба компании.

Так, размер предлагаемой зарплаты директору по маркетингу и техническому руководителю составил от 150 тыс. рублей. Также в топ попали вакансии стоматолога-ортопеда, специалиста по рекламе и PR, главного инженера и других специалистов. В мае 2018 года среднее вознаграждение, которое предлагали работодатели кандидатам, в Казани составило 31 тыс. рублей.

Рост вакансий в Казани в мае текущего года продолжился и составил 45 процентов по отношению к 2017 году. А сами соискатели немного, но снизили активность поиска работы, говорится в сообщении пресс-службы.