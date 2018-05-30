На первый Качаловский фестиваль Александр Славутский хочет пригласить БДТ, МХТ и Александринку

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Участниками первого Качаловского фестиваля, который в Казанском Русском драматическом театре им. В. Качалова планируют провести уже этой осенью, могут стать Московский Художественный театр, Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова и Александринский театр. Об этом директор и художественный руководитель театра Александр Славутский рассказал в интервью «Татар-информ».
По словам собеседника агентства, еще в 1994 году, когда он только пришел в Качаловский, вместе с на тот момент завлитом театра Евгенией Кузнецовой было написано положение о фестивале, однако реализации планов мешал финансовый вопрос.
«Нам в этом году Президент выделил немножко денег, и мы планируем попытаться поздней осенью, в начале зимы все-таки провести, пробный шар бросить. Дорого очень. Цель, которую я поставил, это привезти лучшие театры России, показать тенденцию развития, движение российского репертуарного театра. <..> Сейчас мы работаем с гастрольным отделом (программа "Большие гастроли" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, учрежденного Министерством культуры РФ – прим. Т-и), может быть, они помогут частично. Мы вернемся из Пекина и займемся этими вопросами вплотную», – пояснил Александр Славутский.
«Если хотите, я могу сказать, с кем мы вели переговоры, я не знаю, что получится, но не люблю скрывать. Я разговаривал с БДТ, с Александринкой, с Вахтанговским театром, мы разговаривали с Бутусовым Юрой, с МХТ. С Мишей Бычковым мы разговаривали. Я хотел бы, чтобы тут понимали, что такое "хорошо" в моем представлении, в нашем представлении. <..> Я должен привезти не хуже, чем я, а интереснее, чем мы, авангарднее, современнее, чем мы», – подчеркнул руководитель Качаловского.
В интервью агентству «Татар-информ» руководитель Качаловского театра рассказал также о 50-миллионных доходах и почти 100-процентной заполняемости залов, о «падальщиках», практикующих грязь за деньги, и настоящих гражданских СМИ, объяснил причину резких высказываний о журналистах на трибуне Госсовета Татарстана и безусловную поддержку кандидатуры Ирады Аюповой на посту министра культуры. С полной версией интервью можно ознакомиться на портале «События» по ссылке.
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