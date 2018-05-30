В новом сезоне Качаловский театр представит музыкальную постановку «Дракон» по Шварцу

На роль Ланцелота Александр Славутский планирует попробовать молодого артиста Павла Лазарева.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Александр Славутский начинает работу над постановкой пьесы «Дракон» Евгения Шварца. На сцене Русского драматического театра им. В. Качалова музыкальный спектакль должен появиться в новом 228-м театральном сезоне 2018/2019 года. Об этом директор и художественный руководитель театра рассказал в интервью «Татар-информ». На роль Ланцелота Александр Славутский планирует попробовать молодого артиста Павла Лазарева. Жанр будущей постановки режиссер определяет как «пьесу с музыкой», наполненную «хорошими хорами и куплетами».

«Для меня в этой пьесе вопрос не в том, кто дракон. Говорят – или Пол Пот (1963 – 1979 годы Генсек коммунистической партии Камбоджи – прим. Т-и), либо Чай Кайши (лидер консервативной партии Гоминьдан, президент китайской Республики с 1946 по 1975 года – прим. Т-и), либо Сталин, либо кто-то еще из власти. Для меня в "Драконе" самое важное – это тот дракон, который сидит в каждом из нас, – поделился режиссер. – Хорошо, город то красивый, счастливый – отдают всего одну женщину в год и живут себе счастливо. О чем разговор? Вот это самое для меня страшное. Шварц вообще великий драматург, это наша советская классика, поэтому и сюжет у него великолепный».

В интервью агентству «Татар-информ» руководитель Качаловского театра также объяснил причину резких высказываний о журналистах на трибуне Госсовета Татарстана и безусловную поддержку кандидатуры Ирады Аюповой на посту министра культуры. С полной версией интервью можно ознакомиться на портале «События» по ссылке.