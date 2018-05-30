Александр Славутский: Футбольные фанаты не очень идут в театр, но мы должны показать всю палитру

В рамках культурной программы ЧМ по футболу в Казани Качаловский театр покажет 23 лучших спектакля.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). В рамках культурной программы Чемпионата мира по футболу, матчи которого вскоре примет Казань, Казанский Русский драматический театр им. В. Качалова покажет 23 лучших спектакля, в том числе премьеры этого сезона – «Бег» по пьесе Михаила Булгакова и мюзикл «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» для маленьких зрителей. Театр, как и большинство культурных учреждений города, продлил сезон до 30 июля.

«Мы каждый раз работаем, правда, из них (футбольных болельщиков - прим. Т-и) мало кто приходит. Но нам какая разница? К нам приходили другие люди, мы их галочками не отмечали как в сказке об "Огниве" – фанат или не фанат пришел, люди приходили. Я тоже считаю, что футбольные фанаты не очень идут в театр, но бывали и отдельные люди попадались из-за рубежа. В целом я думаю, что правильно власть решила – мы должны всю свою палитру духовного материала показать. Я не думаю, что залы будут завалены битком, но мы постараемся», – в беседе с «Татар-информ» подчеркнул директор – художественный руководитель Казанского Русского драматического театра им. В. Качалова Александр Славутский.

В интервью агентству «Татар-информ» руководитель Качаловского театра рассказал также о 50-миллионных доходах и почти 100-процентной заполняемости залов, объяснил причину резких высказываний о журналистах на трибуне Госсовета Татарстана и безусловную поддержку кандидатуры Ирады Аюповой на посту министра культуры. С полной версией интервью можно ознакомиться на портале «События» по ссылке.