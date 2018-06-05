Качаловский театр отправится на гастроли в Ганновер и Пекин

Ответный визит Государственного городского театра Ганновера Schauspiel в Казань планируется в 2019 году.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Этим летом состоятся гастроли Казанского Русского драматического театра им. В. Качалова в немецком Ганновере и столице Китайской Республики – Пекине. В самом театре турне уже получило название «Европа-Азия», в интервью «Татар-информ» рассказал директор и художественный руководитель Качаловского Александр Славутский.

19 и 20 июня на сцене Государственного городского театра Ганновера Schauspiel качаловцы покажут спектакль по бессмертной комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Гастроли в Германии станут одним из этапов творческого сотрудничества с ганноверским театром, ответный визит которого в Казань планируется в 2019 году.

«В этом году мы уже были в Ганновере с моноспектаклем Светланы Романовой по Цветаевой. Диляра (заведующая литературной частью Качаловского театра – прим. Т-и) у меня все время смотрит на сайт, говорит: "Смотрите, как билеты хорошо продаются". А когда мы решали вопрос, немцы говорили: "Трудно, трудно", а сейчас так радостно, хорошо, довольные они очень – билеты покупают», – поделился Александр Славутский.

6, 7 и 8 июля на сцене одного из главных театров Китая – Пекинского народного Художественного театра артисты Качаловского представят театральную фантазию «Пиковая дама» по одноименной повести Александра Пушкина. Представление состоится в рамках Международного театрального фестиваля.

«В Пекин повезем Пушкина "Пиковую даму", это тоже для нас событие. Они очень любят русскую классику, любят Чехова, любят Пушкина. Выбирали между Пушкиным и Булгаковым, – рассказал режиссер. – Они посмотрели "Роковые яйца" Булгакова и спрашивают: "Он критик социалистического общества?". Я отвечаю: "Ну, не без этого". А у них как раз роль партии – руководящая, на просмотр приезжали не только руководители театра, но и замсекретаря партийной организации. Они выбрали Пушкина».

В интервью агентству «Татар-информ» руководитель Качаловского театра рассказал также о 50-милионных доходах и почти 100-процентной заполняемости залов. Полная версия интервью на портале «События» по ссылке.