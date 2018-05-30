В этом сезоне Качаловский театр планирует заработать свыше 54 млн рублей

Средняя заполняемость зрительского зала во время спектаклей на данный момент составляет 95-98 процентов, рассказал руководитель театра.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). В нынешнем 227-м театральном сезоне 2017/2018 года Казанский Русский драматический театр им. В. Качалова планирует перекрыть показатели прошлых лет и заработать свыше 54 млн рублей. Средняя заполняемость зрительского зала во время спектаклей на данный момент составляет 95 – 98 процентов, об этом в интервью «Татар-информ» рассказал художественный руководитель – директор театра Александр Славутский.

«Сезон хороший, у нас 95 – 98 процентов заполняемости. Доходы наши идут от наших зрителей, поэтому, что тут жаловаться. В прошлом году мы заработали 54 миллиона, в этом году, я думаю, что мы заработаем чуть больше. Это те внебюджетные деньги, которые идут на постановки, на доплаты коллективу театра, работникам театра», – пояснил режиссер.

«Третья часть доходов сегодня – это наши деньги. Самоокупаемости в государственном большом театре быть не может, потому что у нас здание – 17,5 тысячи квадратных метров, как его на самоокупаемости закрыть? Столько мы не заработаем. У нас достаточно большие расходы по зданию и постановкам. Вот спектакли наши – да, все себя окупают. Если наши спектакли стоят 1,5-2, до трех миллионов, то за год они окупаются с головой», – заключил Александр Славутский.

В интервью агентству «Татар-информ» руководитель Качаловского театра рассказал также о 50-миллионных доходах и почти 100-процентной заполняемости залов, о «падальщиках», практикующих грязь за деньги, и настоящих гражданских СМИ, объяснил причину резких высказываний о журналистах на трибуне Госсовета Татарстана и безусловную поддержку кандидатуры Ирады Аюповой на посту министра культуры. С полной версией интервью можно ознакомиться на портале «События» по ссылке.