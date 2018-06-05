Игорь Коняев поставит в Казани спектакль по пьесе Островского «Лес»

Постановку казанскому зрителю обещают представить к осени.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). В будущем театральном сезоне 2018/2019 года на сцене Казанского Русского драматического театра им. В. Качалова известный российский режиссер Игорь Коняев поставит спектакль по пьесе «Лес» Александра Островского.

Как рассказал в интервью «Татар-информ» художественный руководитель – директор театра Александр Славутский, в августе труппа приступит к репетициям. В данный момент идет работа над оформлением постановки. Премьера же намечена на осень 2018 года.

В интервью агентству «Татар-информ» руководитель Качаловского театра рассказал также о 50-милионных доходах и почти 100-процентной заполняемости залов, о «падальщиках», практикующих грязь за деньги, и настоящих гражданских СМИ, объяснил причину резких высказываний о журналистах на трибуне Госсовета Татарстана и безусловную поддержку кандидатуры Ирады Аюповой на посту министра культуры. С полной версией интервью можно ознакомиться на портале «События» по ссылке.