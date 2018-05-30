Ãëàâíîå
Æèòåëè Òàòàðñòàíà è Ìèíçäðàâ ÐÒ âûáðàëè âðà÷à ãîäà

Òàòàð-èíôîðì

7 èþíÿ 2018, 08:00

Êóëüòóðà

Èðàäà Àþïîâà ïîäêëþ÷èòñÿ ê ðåøåíèþ âîïðîñà îá àôèøàõ íà ôàñàäàõ òåàòðîâ Êàçàíè

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Ìèõàèë Çàõàðîâ

Îáùàÿ áåäà: ïî÷åìó òåàòðû Êàçàíè âûíóæäåíû ñíèìàòü àôèøè.

(Êàçàíü, 7 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Îëüãà Ãîëûæáèíà). Ðàññìîòðåíèå âîïðîñà î ðàçìåùåíèè àôèø è áàííåðîâ íà ôàñàäàõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû â èñïîëêîìå Êàçàíè ïåðåíåñåíî íà îñåíü. Ê ðåøåíèþ îñòðî âñòàâøåãî ïåðåä öåëûì ðÿäîì òåàòðîâ è êîíöåðòíûõ çàëîâ ãîðîäà âîïðîñà ïîäêëþ÷èòñÿ ìèíèñòð êóëüòóðû ÐÒ Èðàäà Àþïîâà. Îá ýòîì â èíòåðâüþ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàë äèðåêòîð – õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Êàçàíñêîãî Ðóññêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Â. Êà÷àëîâà Àëåêñàíäð Ñëàâóòñêèé.

Ðàíåå ñòàëî èçâåñòíî î ïðåòåíçèÿõ Óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàçàíè ê êóëüòóðíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ðàñïîëîæåííûì â çäàíèÿõ – îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Èõ îáÿçàëè ñíÿòü ñ ôàñàäîâ âûâåñêè, àôèøè è áàííåðû, çàêðûâàþùèå ôàñàäû. Ñ òàêèì ðåøåíèåì ìíîãèå ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû îêàçàëèñü íå ñîãëàñíû – óæå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ïðîäîëæàþòñÿ ïåðåãîâîðû, âûâåñêè ïðîïàäàþò è ïîÿâëÿþòñÿ âíîâü. Ïðîáëåìà, ïî ìíåíèþ Àëåêñàíäðà Ñëàâóòñêîãî, âîçíèêëà èç-çà ïðîòèâîðå÷èé â ðîññèéñêîì è òàòàðñòàíñêîì çàêîíîäàòåëüñòâàõ.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ñ ÐÐ»ÐµÐºÑÐ°Ð½Ð´Ñ€Ð¾Ð¼ Ð¡Ð»Ð°Ð²ÑƒÑ‚ÑÐºÐ¸Ð¼

«Ýêðàí (ìåäèàôàñàä íà âõîäå â òåàòð – ïðèì. Ò-è) ó ìåíÿ âèñèò ïî ðàçðåøåíèþ. ß íè÷åãî íà íåì íå ðåêëàìèðóþ. Ïèøóò: âñåì êàæåòñÿ, ÷òî ÿ ðåêëàìèðóþ ÷óëêè è òðóñû, íî íåò ýòîãî ó ìåíÿ, ÿ íèêàêèõ çàêàçîâ íå ïðèíèìàþ – òîëüêî íàøè ñïåêòàêëè, äàæå áåç ÷èñåë èäóò. ß äîãîâàðèâàþñü, ó ìåíÿ ýòî ñîãëàñîâàíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû ÐÒ, ñ ãîðîäîì. ß äîãîâàðèâàþñü ñåé÷àñ ñ Óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàçàíè, ñ Èðèíîé Äÿáèëêèíîé (íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ) è Æàííîé Áåëèöêîé (ãëàâíûé õóäîæíèê Êàçàíè, çàìíà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ). Ñ ãîðîäîì ó íàñ âñå íîðìàëüíî. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî â ïðîòèâîðå÷èå âõîäèò ðîññèéñêèé çàêîí è çàêîí òàòàðñòàíñêèé, äâå ôðàçû ïîìåíÿëè, è âñå ñòàëî íåïðîñòî», – ïîÿñíèë îí.

Íåëüçÿ óðàâíèâàòü â ïðàâàõ íà ðàçìåùåíèå íàðóæíîé ðåêëàìû ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è êîììåð÷åñêèå êîìïàíèè, óâåðåí Àëåêñàíäð Ñëàâóòñêèé.

«Ïî÷åìó íàøà ðåêëàìà ÷åì-òî ìåøàåò, à âîò ñòîèò âîçëå íàñ íà Áàóìàíà Òðàíñôîðìåð èëè Ãóëëèâåð. È ñ íèìè ñïðàâèòüñÿ íå ìîãóò, à ãîñóäàðñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ ìîæíî ïðåññîâàòü, øòðàôîâàòü, íó ïîêà ýòîãî íå äåëàþò, ïîêà äåðæèìñÿ è íàõîäèì îáùèé ÿçûê. ß äóìàþ, ÷òî, âî-ïåðâûõ, Èëüñóð Ðàèñîâè÷ (ìýð Êàçàíè Èëüñóð Ìåòøèí – ïðèì. Ò-è) ðàçóìíûé ÷åëîâåê, ïîíèìàåò. Â çàêîíîäàòåëüñòâå âåäü âñå î÷åíü íåïðîñòî. Íî ÿ äóìàþ, ÷òî ìû âñå ðåøèì. Êîíå÷íî, ÿ ïîíèìàþ, íî â Âåíãðèè è Àâñòðèè íà âñåõ òåàòðàõ âèñÿò áàííåðû: ñòàðèííûé "Áóðãòåàòð" (îäèí èç ñòàðåéøèõ òåàòðîâ â Âåíå, îòêðûòûé â 1741 ãîäó – ïðèì. Ò-è), ïîòðÿñàþùèé, íî íà íåì âèñÿò ýòè áàííåðû. Â Îïåðíîì (ÒÃÀÒ èì. Ì. Äæàëèëÿ – ïðèì. Ò-è) ñíÿëè áàííåðû, îíè ïîâåñèëè, íî èõ ñíîâà ñíÿëè. Ýòî î÷åíü ïëîõî. ß äóìàþ, íàäî ñàäèòüñÿ çà ñòîë ïåðåãîâîðîâ», – çàêëþ÷èë ðóêîâîäèòåëü òåàòðà.

Ñ ïîëíîé âåðñèåé èíòåðâüþ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå «Ñîáûòèÿ» ïî ññûëêå.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Êà÷àëîâñêèé òåàòð îòïðàâèòñÿ íà ãàñòðîëè â Ãàííîâåð è Ïåêèí
Íîâîñòè äíÿ
13:17
Êà÷àëîâñêèé òåàòð îòïðàâèòñÿ íà ãàñòðîëè â Ãàííîâåð è Ïåêèí

Îòâåòíûé âèçèò Ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðîäñêîãî òåàòðà Ãàííîâåðà Schauspiel â Êàçàíü ïëàíèðóåòñÿ â 2019 ãîäó.

13:08
Ïóòèí: Ðîñò öåí íà áåíçèí — ðåçóëüòàò íåòî÷íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ýíåðãåòèêè
13:05
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîäàðèë ìàøèíó ôåëüäøåðó èç Àëåêñååâñêîãî ðàéîíà ÐÒ

Áëàãîäàðÿ ðàáîòå íàãðàæäåííîãî ñïåöèàëèñòà â ðàéîíå âûðîñëà ðîæäàåìîñòü è ñíèçèëàñü ñìåðòíîñòü.

12:57
Òàòàðñòàíñêèé ×ÎÏ íå ïëàòèò ñâîèì ñîòðóäíèêàì çàðïëàòó è îòïóñêíûå
12:56
Ñêîí÷àëñÿ ìóçûêàíò ïåñåí Ôèëèïïà Êèðêîðîâà êîìïîçèòîð Ýäóàðä Çàðèöêèé
12:49
Ïóòèí ðàññêàçàë, ïîäíèìóò ëè â Ðîññèè ÍÄÔË
12:47
Íîâûé äåòñàä â êàçàíñêîì ÆÊ «Àðò-Ñèòè» ïðèìåò 340 äåòåé

Îñîáîå âíèìàíèå â äîøêîëüíîì ó÷ðåæäåíèè áóäåò óäåëåíî òàêæå èçó÷åíèþ ÿçûêîâ – ðóññêîìó, òàòàðñêîìó è àíãëèéñêîìó.

12:39
Â íîâîì ñåçîíå Êà÷àëîâñêèé òåàòð ïðåäñòàâèò ìóçûêàëüíóþ ïîñòàíîâêó «Äðàêîí» ïî Øâàðöó

Íà ðîëü Ëàíöåëîòà Àëåêñàíäð Ñëàâóòñêèé ïëàíèðóåò ïîïðîáîâàòü ìîëîäîãî àðòèñòà Ïàâëà Ëàçàðåâà.

12:37
Ïóòèí: Ñ àáñîëþòíî íîâûì Ïðàâèòåëüñòâîì ìû áû ïîòåðÿëè äâà ãîäà
12:33
Âëàäèìèð Ïóòèí: Ðîññèÿ äâèæåòñÿ â ñòîðîíó «áåëîé ïîëîñû»
12:29
Ïðîìîóøåí ÌÌÀ ACB ïðîàíîíñèðîâàë âåñü ôàéò-êàðä ïåðâîãî òóðíèðà â Êàçàíè

Áîè çàïëàíèðîâàíû íà 28 èþëÿ â êàçàíñêîì ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Áàñêåò – õîëë».

12:18
Â Òàòàðñòàíå íî÷üþ 8 èþíÿ îæèäàþòñÿ çàìîðîçêè

Íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ìåñòàìè òåìïåðàòóðà ïîíèçèòñÿ äî 1 ãðàäóñà.

12:17
Ìèíñòðîé ÐÔ è Ðîñòåëåêîì ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ïî ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè «Óìíûé ãîðîä»

«Ðîñòåëåêîì» ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêò «äîðîæíîé êàðòû» íàïðàâëåíèÿ ïðè ó÷àñòèè Ìèíñòðîÿ Ðîññèè è åãî ýêñïåðòíûõ îðãàíîâ.

12:06
Â Êàçàíè 12 èþíÿ ïîêàæóò áåñïèëîòíûé «ÊÀÌÀÇ»

Âîçìîæíîñòè áåñïèëîòíûõ ýëåêòðîáóñîâ ïðîäåìîíñòðèðóþò Ïðåçèäåíòó Òàòàðñòàíà Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó.

12:05
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò î ïðîåêòíîì îôèñå èíèöèàòèâû «Êàäðû áóäóùåãî äëÿ ðåãèîíîâ»

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

11:56
Ãðóïïà «Ëåíèíãðàä» è Ñåðãåé Øíóðîâ âûñòóïÿò â Êàçàíè

Ìóçûêàíò ïðåäñòàâèò ñâîè íîâûå ïåñíè, à òàêæå ïîëþáèâøèåñÿ çà 20 ëåò òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè õèòû – «Ëàáóòåíû», «Î÷êè Ñîá÷àê», «Â Ïèòåðå – ïèòü».

11:44
Öåíòðîáàíê íàçâàë æèçíåííóþ ìîäåëü ìîëîäåæè óãðîçîé äëÿ ïåíñèîííîé ñèñòåìû
11:43
Æèòåëè Òàòàðñòàíà è Ìèíçäðàâ ÐÒ âûáðàëè âðà÷à ãîäà

Ïîáåäèòåëåì ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà ñòàëà ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà âîññòàíîâèòåëüíîé ìåäèöèíû è ðåàáèëèòàöèè êàçàíñêîãî Ãîñïèòàëÿ äëÿ âåòåðàíîâ âîéí.

11:41
Â Ìîñêîâñêîì ðàéîííîì ñóäå çàâåðøåíî ôîðìèðîâàíèå ñïèñêîâ ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé

Íà ïåðâîì ýòàæå çäàíèÿ ñóäà îáîðóäîâàëè ïðîñòîðíûé çàë ñî ñïåöèàëüíî îòâåäåííîé äëÿ ïðèñÿæíûõ ñîâåùàòåëüíîé êîìíàòîé.

11:36
Ðîññèÿíàì ìîãóò äîáàâèòü äîïîëíèòåëüíûé âûõîäíîé äåíü
11:29
Ìàðàò Ñàäûêîâ íàãðàäèë ëåãåíäó çäðàâîîõðàíåíèÿ Òàòàðñòàíà

Ïîáåäèòåëü Àëåêñàíäð Äóáðîâñêèé ïåðâûé â Ðîññèè ïðèäóìàë ïðîâîäèòü ìàññîâûå ìåäîñìîòðû íàñåëåíèÿ.

11:25
Êîìïàíèÿ «ÇàðÿÄ» ïîäïèñàëà ìåìîðàíäóì î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÕÊ «Ëåãåíäû Õîêêåÿ»
11:14
Â Êàçàíè ïðîéäåò ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî òåííèñó

Ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèè ïðèìóò ëó÷øèå òåííèñèñòû ñòðàíû â âîçðàñòå äî 13 ëåò.

11:04
Êàçàíñêèå âðà÷è, ó÷àñòâîâàâøèå â óíèêàëüíîì ñïàñåíèè ïàöèåíòêè, ïîáåäèëè â êîíêóðñå «Àê ÷ý÷ýêëýð»

Ìåäèêè ïîìîãëè æèòåëüíèöå Êàçàíè ðîäèòü ïîñëå èíñóëüòà è óäàëåíèÿ ãèãàíòñêîé àíåâðèçìû.

10:51
Æèòåëè Îñèíîâî ïðåäëîæèëè ðàçðàáîòàòü ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà âûáðîñàìè ÌÑÇ

Òàòàðñòàíöû íàïðàâèëè 269 ïðåäëîæåíèé ê ìàòåðèàëàì îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ìóñîðîñæèãàòåëüíîãî çàâîäà.

Ñîáûòèÿ

07 èþíÿÐóêîâîäèòåëü ÓÔÍÑ ÐÔ ïî ÐÒ Ìàðàò Ñàôèóëëèí: «Íå ñòîèò îòêëàäûâàòü ïåðåõîä íà îíëàéí-êàññû â äîëãèé ÿùèê»

07 èþíÿÊàêîâà ñóäüáà áåðåãà Êàçàíêè âäîëü óëèöû Ãàâðèëîâà: «çà» è «ïðîòèâ» çàñòðîéêè

07 èþíÿÊàê íå îáæå÷üñÿ íà ìîëîêå? Ñîâåòû ýêñïåðòîâ ïî âûáîðó ìîëîêà íà ïîëêå ìàãàçèíà

07 èþíÿ«Äåëàòü äåëî äîëæíû ïðîôåññèîíàëû»: Äèàëîã ñ Àëåêñàíäðîì Ñëàâóòñêèì î ãðîìêèõ ïðåìüåðàõ, æóðíàëèñòèêå, ïðèáûëè è ðàñõîäàõ òåàòðà

07 èþíÿÞðèé Ëàðèîíîâ, òåàòð èìåíè Äæàëèëÿ: Äëÿ ôåñòèâàëÿ «Øàëÿïèí. Íóðèåâ. Êàçàíü» ìû ïðèãîòîâèëè ñïåêòàêëè-ãðàíäû

06 èþíÿ«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì» óæå çàâòðà: êàêîâû íîâîââåäåíèÿ è î ÷åì ïðîñèò ñòðàíà?

06 èþíÿÏîæàðû, òåðàêòû, ýïèäåìèè: âðà÷è Êàçàíè ãîòîâû ê ëþáûì íåîæèäàííîñòÿì âî âðåìÿ ×Ì-2018