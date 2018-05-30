Èðàäà Àþïîâà ïîäêëþ÷èòñÿ ê ðåøåíèþ âîïðîñà îá àôèøàõ íà ôàñàäàõ òåàòðîâ Êàçàíè

Ôîòî: Ìèõàèë Çàõàðîâ
(Êàçàíü, 7 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Îëüãà Ãîëûæáèíà). Ðàññìîòðåíèå âîïðîñà î ðàçìåùåíèè àôèø è áàííåðîâ íà ôàñàäàõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû â èñïîëêîìå Êàçàíè ïåðåíåñåíî íà îñåíü. Ê ðåøåíèþ îñòðî âñòàâøåãî ïåðåä öåëûì ðÿäîì òåàòðîâ è êîíöåðòíûõ çàëîâ ãîðîäà âîïðîñà ïîäêëþ÷èòñÿ ìèíèñòð êóëüòóðû ÐÒ Èðàäà Àþïîâà. Îá ýòîì â èíòåðâüþ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàë äèðåêòîð – õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Êàçàíñêîãî Ðóññêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Â. Êà÷àëîâà Àëåêñàíäð Ñëàâóòñêèé.
Ðàíåå ñòàëî èçâåñòíî î ïðåòåíçèÿõ Óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàçàíè ê êóëüòóðíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ðàñïîëîæåííûì â çäàíèÿõ – îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Èõ îáÿçàëè ñíÿòü ñ ôàñàäîâ âûâåñêè, àôèøè è áàííåðû, çàêðûâàþùèå ôàñàäû. Ñ òàêèì ðåøåíèåì ìíîãèå ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû îêàçàëèñü íå ñîãëàñíû – óæå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ïðîäîëæàþòñÿ ïåðåãîâîðû, âûâåñêè ïðîïàäàþò è ïîÿâëÿþòñÿ âíîâü. Ïðîáëåìà, ïî ìíåíèþ Àëåêñàíäðà Ñëàâóòñêîãî, âîçíèêëà èç-çà ïðîòèâîðå÷èé â ðîññèéñêîì è òàòàðñòàíñêîì çàêîíîäàòåëüñòâàõ.
«Ýêðàí (ìåäèàôàñàä íà âõîäå â òåàòð – ïðèì. Ò-è) ó ìåíÿ âèñèò ïî ðàçðåøåíèþ. ß íè÷åãî íà íåì íå ðåêëàìèðóþ. Ïèøóò: âñåì êàæåòñÿ, ÷òî ÿ ðåêëàìèðóþ ÷óëêè è òðóñû, íî íåò ýòîãî ó ìåíÿ, ÿ íèêàêèõ çàêàçîâ íå ïðèíèìàþ – òîëüêî íàøè ñïåêòàêëè, äàæå áåç ÷èñåë èäóò. ß äîãîâàðèâàþñü, ó ìåíÿ ýòî ñîãëàñîâàíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû ÐÒ, ñ ãîðîäîì. ß äîãîâàðèâàþñü ñåé÷àñ ñ Óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàçàíè, ñ Èðèíîé Äÿáèëêèíîé (íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ) è Æàííîé Áåëèöêîé (ãëàâíûé õóäîæíèê Êàçàíè, çàìíà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ). Ñ ãîðîäîì ó íàñ âñå íîðìàëüíî. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî â ïðîòèâîðå÷èå âõîäèò ðîññèéñêèé çàêîí è çàêîí òàòàðñòàíñêèé, äâå ôðàçû ïîìåíÿëè, è âñå ñòàëî íåïðîñòî», – ïîÿñíèë îí.
Íåëüçÿ óðàâíèâàòü â ïðàâàõ íà ðàçìåùåíèå íàðóæíîé ðåêëàìû ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è êîììåð÷åñêèå êîìïàíèè, óâåðåí Àëåêñàíäð Ñëàâóòñêèé.
«Ïî÷åìó íàøà ðåêëàìà ÷åì-òî ìåøàåò, à âîò ñòîèò âîçëå íàñ íà Áàóìàíà Òðàíñôîðìåð èëè Ãóëëèâåð. È ñ íèìè ñïðàâèòüñÿ íå ìîãóò, à ãîñóäàðñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ ìîæíî ïðåññîâàòü, øòðàôîâàòü, íó ïîêà ýòîãî íå äåëàþò, ïîêà äåðæèìñÿ è íàõîäèì îáùèé ÿçûê. ß äóìàþ, ÷òî, âî-ïåðâûõ, Èëüñóð Ðàèñîâè÷ (ìýð Êàçàíè Èëüñóð Ìåòøèí – ïðèì. Ò-è) ðàçóìíûé ÷åëîâåê, ïîíèìàåò. Â çàêîíîäàòåëüñòâå âåäü âñå î÷åíü íåïðîñòî. Íî ÿ äóìàþ, ÷òî ìû âñå ðåøèì. Êîíå÷íî, ÿ ïîíèìàþ, íî â Âåíãðèè è Àâñòðèè íà âñåõ òåàòðàõ âèñÿò áàííåðû: ñòàðèííûé "Áóðãòåàòð" (îäèí èç ñòàðåéøèõ òåàòðîâ â Âåíå, îòêðûòûé â 1741 ãîäó – ïðèì. Ò-è), ïîòðÿñàþùèé, íî íà íåì âèñÿò ýòè áàííåðû. Â Îïåðíîì (ÒÃÀÒ èì. Ì. Äæàëèëÿ – ïðèì. Ò-è) ñíÿëè áàííåðû, îíè ïîâåñèëè, íî èõ ñíîâà ñíÿëè. Ýòî î÷åíü ïëîõî. ß äóìàþ, íàäî ñàäèòüñÿ çà ñòîë ïåðåãîâîðîâ», – çàêëþ÷èë ðóêîâîäèòåëü òåàòðà.
Ñ ïîëíîé âåðñèåé èíòåðâüþ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå «Ñîáûòèÿ» ïî ññûëêå.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Îòâåòíûé âèçèò Ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðîäñêîãî òåàòðà Ãàííîâåðà Schauspiel â Êàçàíü ïëàíèðóåòñÿ â 2019 ãîäó.
Áëàãîäàðÿ ðàáîòå íàãðàæäåííîãî ñïåöèàëèñòà â ðàéîíå âûðîñëà ðîæäàåìîñòü è ñíèçèëàñü ñìåðòíîñòü.
Îñîáîå âíèìàíèå â äîøêîëüíîì ó÷ðåæäåíèè áóäåò óäåëåíî òàêæå èçó÷åíèþ ÿçûêîâ – ðóññêîìó, òàòàðñêîìó è àíãëèéñêîìó.
Íà ðîëü Ëàíöåëîòà Àëåêñàíäð Ñëàâóòñêèé ïëàíèðóåò ïîïðîáîâàòü ìîëîäîãî àðòèñòà Ïàâëà Ëàçàðåâà.
Áîè çàïëàíèðîâàíû íà 28 èþëÿ â êàçàíñêîì ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Áàñêåò – õîëë».
Íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ìåñòàìè òåìïåðàòóðà ïîíèçèòñÿ äî 1 ãðàäóñà.
«Ðîñòåëåêîì» ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêò «äîðîæíîé êàðòû» íàïðàâëåíèÿ ïðè ó÷àñòèè Ìèíñòðîÿ Ðîññèè è åãî ýêñïåðòíûõ îðãàíîâ.
Âîçìîæíîñòè áåñïèëîòíûõ ýëåêòðîáóñîâ ïðîäåìîíñòðèðóþò Ïðåçèäåíòó Òàòàðñòàíà Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó.
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.
Ìóçûêàíò ïðåäñòàâèò ñâîè íîâûå ïåñíè, à òàêæå ïîëþáèâøèåñÿ çà 20 ëåò òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè õèòû – «Ëàáóòåíû», «Î÷êè Ñîá÷àê», «Â Ïèòåðå – ïèòü».
Ïîáåäèòåëåì ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà ñòàëà ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà âîññòàíîâèòåëüíîé ìåäèöèíû è ðåàáèëèòàöèè êàçàíñêîãî Ãîñïèòàëÿ äëÿ âåòåðàíîâ âîéí.
Íà ïåðâîì ýòàæå çäàíèÿ ñóäà îáîðóäîâàëè ïðîñòîðíûé çàë ñî ñïåöèàëüíî îòâåäåííîé äëÿ ïðèñÿæíûõ ñîâåùàòåëüíîé êîìíàòîé.
Ïîáåäèòåëü Àëåêñàíäð Äóáðîâñêèé ïåðâûé â Ðîññèè ïðèäóìàë ïðîâîäèòü ìàññîâûå ìåäîñìîòðû íàñåëåíèÿ.
Ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèè ïðèìóò ëó÷øèå òåííèñèñòû ñòðàíû â âîçðàñòå äî 13 ëåò.
Ìåäèêè ïîìîãëè æèòåëüíèöå Êàçàíè ðîäèòü ïîñëå èíñóëüòà è óäàëåíèÿ ãèãàíòñêîé àíåâðèçìû.
Òàòàðñòàíöû íàïðàâèëè 269 ïðåäëîæåíèé ê ìàòåðèàëàì îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ìóñîðîñæèãàòåëüíîãî çàâîäà.
07 èþíÿÐóêîâîäèòåëü ÓÔÍÑ ÐÔ ïî ÐÒ Ìàðàò Ñàôèóëëèí: «Íå ñòîèò îòêëàäûâàòü ïåðåõîä íà îíëàéí-êàññû â äîëãèé ÿùèê»