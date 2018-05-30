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Татар-информ

7 июня 2018, 07:30

Культура

Александр Славутский: Я уважительно к журналистам отношусь, но мы должны быть на равных

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Фото: Михаил Захаров

Директор – художественный руководитель Качаловского театра, депутат Госсовета РТ прокомментировал свое заявление по поводу статуса журналистов.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Директор — художественный руководитель Казанского Русского драматического театра им. В. Качалова, депутат Госсовета РТ Александр Славутский прокомментировал «Татар-информ» недавнее критическое заявление о журналистах и уровне журналистики в республике, сделанное им с парламентской трибуны.

«Я всегда очень уважительно к журналистам отношусь. Но я считаю, что мы должны быть на равных, я никогда не унижался перед журналистами, всегда уважал их. Потому что я считаю, что унижаться перед журналистами — значит, унижать их этим самым. Я люблю, чтобы пришли люди, чтобы люди высказались в уважительной форме. Пускай они не принимают что-то, это нормальное явление — не принимать. Но, значит, надо так это написать, чтобы человек принял, — подчеркнул он. — Это же сродни моей профессии: я работаю, ставлю спектакли, у меня артист работает, и я должен ему так сказать, что это плохо, чтобы он это „плохо“ проглотил. А если я ему так скажу: „Надо тебя под фанфары гнать поганой метлой как вшивого по бане“. Ну, кто же это примет? Это же оскорбление. Без оскорблений можно объяснить, почему плохо. В этом вся соль. Журналисты должны быть грамотными, образованными людьми и уметь выразить свою мысль, даже хорошую мысль. Цель и средство имеют прямую связь, я только об этом говорю. Я всегда говорил, что мы с вами вместе делаем одно общее дело».

«Вот вы со мной сейчас разговариваете. Для чего? Если вы говорите для того, чтобы оскорбить меня или утвердить себя, ну что это за работа? Если вы хотите, чтобы люди от нашего разговора получили какие-то разумные мысли, чтобы мое мнение совпало с вашими чтобы это повлияло на третьего человека, тогда это достойное дело. Просто был период, когда стало все можно, посчитали, что они будут тут... Но журналистика никогда властью не станет, она не может стать властью так же, как и мы, — отметил Александр Славутский. — Хотя мы считаем себя властителями дум. Нет, политика — это такая сложная вещь, поэтому нам надо заниматься тем, чем мы занимаемся. Искусство — это возможность выразить свою позицию».

С полной версией интервью можно ознакомиться на портале «События» по ссылке.

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