Таткнигоиздат начал продавать свои книги через «Лабиринт», Ozon.ru и «ЛитРес»

Издательство расширяет продажи своих изданий через крупнейшие книжные интернет-магазины.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Татарское книжное издательство расширяет продажи своих изданий через крупнейшие книжные интернет-магазины России и СНГ.

Издательство договорилось о размещении книг в интернет-магазинах «Лабиринт», «Библио-Глобус», Ozon.ru и My-shop, а также на площадке продажи электронных книг «ЛитРес», сообщает пресс-служба Таткнигоиздата.

Теперь здесь можно приобрести сборники ставших классиками татарских поэтов и книги по татарской культуре и истории, которые увидели свет в Татарском книжном издательстве.

Перечисленные выше онлайн-ритейлеры занимают лидирующие позиции в соответствующем сегменте российской интернет-торговли.