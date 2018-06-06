Димитрис Прифтис: УНИКС в отличном состоянии

УНИКС встретится с подмосковными «Химками» в полуфинале предстоящего «Финала четырех» Единой лиги ВТБ 8 июня.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис и его подопечные поделились с журналистами своим ожиданиями от предстоящего «Финала четырех» Единой лиги ВТБ, где 8 июня в полуфинале казанцы встретятся с подмосковными «Химками».

«Это будет очень важная игра. Мы горды тем, что вышли в „Финал четырех“, хорошо проведя регулярный сезон. „Химки“ — очень сильная и талантливая команда, попавшая в Евролиге в топ-8», — сказал Прифтис после открытой тренировки.

Отдельно наставник УНИКСа сказал про лидера «Химок», лучшего снайпера Евролиги Алексея Шведа. «Это не только бомбардир, но и лучший созидатель „Химок“ в последних матчах. Нам просто нужно играть против него коллективно. Будем делать то, что выгодно нам и что помешает сопернику. Сыграть энергично, агрессивно, на своем лучшем уровне», — отметил Прифтис.

Не стал он уделять особое внимание тому, что в «Финале четырех» в трех из четырех команд главные тренеры — греки (УНИКС, ЦСКА — Димитрис Итудис, «Химок» — Георгиос Барцокас). «Мы просто европейские тренеры, а не конкретно греки. Да, мы друзья, но на паркете дружба заканчивается, начинается борьба. И нам приятно бороться друг с другом. Мы и в Греции не раз встречались со своим командами. Но дело не в принципе, обыграть соотечественника, а просто выиграть, вот и „Химки“ Барцокаса мы постараемся обыграть», — пояснил тренер казанской команды.

Прифтис посчитал, что небольшие травмы к концу сезона — это дело нормальное для всех команд. «Мы все находимся в равном положении. И у наших ребят есть небольшие повреждения. Повторюсь, это обычное дело в концовке сезона. Но наша команда в данный момент находится в очень хорошей форме», — заверил он.

Говоря о формате «Финала четырех», Прифтис признал эту форму интересной для болельщиков, но не самой справедливой для команд. «Для зрителей это будет зрелищно. Но я убежден, что самой справедливой формулой плей-офф является классическая, до трех или четырех побед. Но в данном случае мне нравится, что после полуфиналов у всех команд будет день на подготовку ко второму матчу 10 июня. Это означает, что игроки успеют отдохнуть и восстановиться, подготовиться к последней встрече. Это хорошая формула. Возможно, проведение „Финала четырех“ не в Москве было бы лучшим вариантом для поклонников большинства команд», — добавил Прифтис.

Испанский разыгрывающий УНИКСа Кино Колом не стал акцентировать внимание лидере «Химок» Шведе. «В „Химках“ играет не один Швед. Там много сильных игроков, каждый из которых может решать судьбу встречи, что и показала Евролига. Поэтому не о Шведе персонально мы должны думать, а в целом о сопернике. Да, мы дважды обыграли эту команду в регулярном чемпионате, но сейчас плей-офф, тут игра будет иной. Но мы хорошо провели регулярку, что и в „Финале четырех“ должно нам помочь. Сам факт, что УНИКС вышел в решающую стадию лиги ВТБ, позволяет нам гордиться», — считает Колом.

Сенегальский форвард УНИКСа Морис Ндур, отлично отыгравший в последней встрече 1/4 финала с «Нижним Новгородом», отметил, что в плей-офф игры совсем другие, чем в регулярном чемпионате.

«Не думаю, что стоит сравнивать регулярный чемпионат, где мы дважды обыграли „Химки“ и плей-офф, это разные соревнования. Это совершенно другой уровень. И „Химки“ в „Финале четырех“ будут другой командой, с иным менталитетом. С другой стороны, „Химки“ со Шведом и без него — это тоже разные команды. Этот игрок много значит для нашего соперника. Да, Швед большой игрок, сыграть против него результативно — это вызов для меня. Да и наши тренеры хорошо объяснили, как именно играть против Шведа, хотя по мне, главное — сконцентрироваться на собственной игре», — сказал Ндур.

Морис согласился, что в последнее время он играет неплохо. «Что до моей игры, то я всегда стараюсь играть по максимуму. Так и действую на протяжении всего сезона. В каждом матче играю с полной выкладкой для того, чтобы наша команда выиграла. Если УНИКС побеждает, значит и я внес свой вклад в общий успех. Так было в регулярном чемпионате, так было в играх 1/4 финала с „Нижним Новгородом“. В этой серии вся команда получила отличную практику. Мы и сейчас сумели хорошо подготовиться к „Финалу четырех“, и твердо намерены дойти до финала», — заметил Ндур.

Один из лидеров УНИКСа, капитан команды, защитник Антон Понкрашов не стал спорить с большим значением для «Химок» Шведа. «Без него это будет совсем другая команда. Он на себе втянул команду в плей-офф Евролиги, поэтому без него это будет совершенно другая команда с другой тактикой и совершенно иной схемой игры. Наша задача не только нейтрализовать Шведа, а сыграть лучше соперника и выиграть. Конечно, мы будем стараться максимально затруднить его передвижения на всех участках площадки. Посмотрим, что из этого получится. „Финал четырех“ — это запредельное давление от результата. Либо „Химки“, либо мы пройдем в финал. Это игра за Евролигу. Обе команды отдадут максимуму возможного. Все понимают, что все зависит от одной игры», — констатировал Понкрашов.

Говоря о формате «Финала четырех», он не счел его идеальным. «Это недобор. Мы должны равняться на лучшую лигу мира НБА, где победитель серии плеф-офф выявляется в семи матчах. Это продажи билетов, это зрелище, чего мы лишаем казанских болельщиков, как и поклонников „Зенита“, ЦСКА и „Химок“. Я уверен, что все эти команды в плей-офф собрали бы на своих аренах аншлаги. Мне лично кажется, что несправедливо лишать болельщиков таких матчей. Два года назад мы играли финальную серию с ЦСКА, и это было очень круто, это реально было событие для Казани. Так что, мне кажется, нецелесообразно лишать болельщиков таких крутых матчей плей-офф», — заключил Понкрашов.

8 июня в первом полуфинале сыграют ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург), начало игры в 18:00. В 21:00 встретятся УНИКС — «Химки» (Московская область).