Егор Крид бросил невесту сразу после финала шоу «Холостяк»

Жениться на победительнице Дарье Клюкиной Егор Крид не собирается, по крайне мере, в ближайшем будущем.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Певец Егор Крид рассказал своим поклонникам, что свадебные костюмы и кольцо были лишь постановочной частью шоу «Холостяк». Жениться на победительнице Дарье Клюкиной он не собирается, по крайне мере, в ближайшем будущем.



«Это некая традиция. На проекте ты можешь выбрать человека и сделать традиционный жест, а дальше уже продолжается жизнь...», – ответил Егор в ответ на упрек подписчицы, что Крид сделал неправильный выбор.



Говорят, что музыканту пришлась по душе вторая финалистка шоу – Виктория Короткова, но по настоянию продюсеров телеканала он выбрал Дарью, так как та более популярна у зрителей. На закрытую презентацию лейбла Blask Star певец пришел в одиночестве, хотя Клюкина в этот момент находилась в Москве.



Поклонники также осудили выбор певца. Дело в том, что Даша уже во второй раз приняла участие в «Холостяке», поэтому многие зрители сочли, что девушка не искренна и жаждет пиара.

Ранее победительница «Холостяка» раскрыла правду о ссорах и любви к Егору Криду.