Евгений Гришковец о Казани: «В 1994-м здесь была прям жесть»

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Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Драматург Евгений Гришковец приехал в Казань накануне показа своего спектакля «Предисловие к роману». Сегодня он встретился с читателями и презентовал им свой новый мемуарный роман «Театр отчаяния. Отчаянный театр». Во время беседы со зрителями писатель вспомнил о визите в столицу Татарстана в 1994 году и отметил изменения, которые произошли в городе.
В сюжете романа Гришковец описывает годы своей жизни, проведенные в родном Кемерово. Этот факт заинтересовал одного из читателей, который поинтересовался, сильно ли изменился город со времен юности писателя.
«Я думаю, что суть городов меняется мало, особенно таких городов сибирской глубинки. Казань, пожалуй, один из немногих городов, сущность которых поменялась прям сильно за 30 лет. Я же помню, был в Казани в 94-м году — мне было страшновато. И реально каракулевые кепки были такие, что ой-ой-ой! Это такие ребята ходили! Я, из Кемерово, боялся здесь ходить. Хотя Кемерово был очень жестким. А здесь была прям жесть!» — поделился он воспоминаниями.
Писатель общался со своими читателями больше часа, при этом отмечая, что беседа выдалась довольно интересной. Гришковец завершил встречу, на которой собралось больше сотни человек, автограф-сессией, а завтра порадует поклонников своего творчества спектаклем «Предисловие к роману».
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