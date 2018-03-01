Жена ушла от Сергея Шнурова к его другу

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Друг и бывший участник группы «Ленинград» Станислав Барецкий заявил, что супруга Сергея Шнурова – Матильда бросила музыканта из-за него, пишут «Дни.Ру».
Ранее Шнур дал понять, что расставание произошло из-за Матильды. «Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз», – высказался он о причине разлада в семье.
Следом и бывший коллега певца по группе «Ленинград» Стас Барецкий признался, что Матильда ушла к нему. В планах у влюбленных поехать отдыхать на юг. В доказательство музыкант пообещал выложить совместное фото на яхте.
Барецкий также подчеркнул, что «Шнуров не идеален», а он сам – мужчина «творческий, красивый, а главное – богатый».
Шнур объявил о разводе 25 мая. В эту новость даже не сразу поверили, сочтя ее фейковой. Однако Матильда подтвердила расставание с артистом, но о личной жизни рассказывать отказалась. Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс сказала, что причиной разлада в семье стал алкоголь.
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