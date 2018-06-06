В «Марше парков-2018» приняло участие восемь тысяч татарстанцев

В ходе акции было организовано 95 экологических десантов добровольной помощи.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Природоохранная акция «Марш парков-2018» собрала 7,9 тысяч участников, сообщает Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.



Мероприятие прошло в 20 районах Татарстана под девизом «Молодежь и природа – общее будущее». Акция проводилась в пять этапов – просветительский, конкурсный, трудовой, праздничный и отчетный.



В ходе акции было организовано 95 экологических десантов добровольной помощи. Волонтеры очищали леса и берега водоемов от мусора, помогали озеленять местность.



В конкурсе детских плакатов приняли участие более 4 тысяч учащихся из 140 школ Татарстана. 40 школьников из различных районов республики стали победителями и призерами детского творческого конкурса.