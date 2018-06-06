Чичериной запретили выступать перед болельщиками ЧМ-2018

По словам организаторов ЧМ-2018, песни на военную тематику из репертуара певицы могут привлечь внимание СМИ и опорочить репутацию ФИФА.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). ФИФА запретила певице Юлии Чичериной выступать перед болельщиками, которые приедут на чемпионат мира по футболу в Ростов-на-Дону. Об этом Чичерина заявила на своей странице в Facebook.

«Как известно, рок — музыка протеста, и меня официально запретили — пришло письмо на английском языке», — говорится в сообщении в социальной сети. Также певица опубликовала фотографию уведомления ФИФА.

По словам организаторов ЧМ-2018, песни на военную тематику из репертуара певицы могут привлечь внимание СМИ и опорочить репутацию ФИФА.

Также уточняется, что на чемпионате нельзя затрагивать религиозные, политические и военные темы.

С начала конфликта в Донбассе Чичерина не раз выступала с концертами в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.