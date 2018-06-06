Орешкин сообщил о подготовке «блока непопулярных решений»

Заявление было сделано на встрече с депутатами от «Единой России».

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Министерство экономического развития РФ готовит блок непопулярных решений, заявил глава ведомства Максим Орешкин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Цыбизову.

«Но был настораживающий один момент, когда сказали, что министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений», — сказала Цыбизова после заседания внутрифракционной группы «Единой России».

Она отметила, что такое заявление на встрече с депутатами сделал Орешкин.

По ее словам, конкретные сроки принятия решений и их направление не были озвучены.