Девять млрд рублей в деле полковника Захарченко перестали быть вещдоками

Достоверность постановления подтвердил адвокат полковника Захарченко Александр Горбатенко.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). СК отменил постановление о признании 9 млрд рублей, которые были изъяты при обыске в квартирах родственников бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, вещественным доказательством по делу о взятках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление следствия.

Отмечается, что деньги при этом по решению суда останутся под арестом до октября. Достоверность постановления подтвердил адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, который курировал в ведомстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере 7 млн рублей, а затем ему предъвили обвинение еще в нескольких эпизодах взяточничества.

Так, в квартире родителей полковника было обнаружено 600 тыс. евро, 20 тыс. долл. и 19,5 млн рублей. В квартире сестры Захарченко было изъято 340 млн рублей, порядка 1,5 млн евро, 124 млн долл. и слиток золота 0,5 кг.

Ранее сообщалось, что из денег, изъятых у Дмитрия Захарченко, пропало 3 млн евро.