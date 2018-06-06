Совбез ООН осудил нарушение режима прекращения огня в Донбассе

Рекомендуем
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Совет Безопасности ООН осудил нарушение режима прекращения огня на востоке Украины. Об этом сообщается на сайте Организации Объединенных Наций.
Особенно в заявлении осуждается использование находящегося под запретом согласно Минским договоренностям тяжелого оружия, так как его использование ведет к гибели людей, в том числе и представителей мирного населения.
Члены Совбеза призвали «к выполнению обязательств по разведению сил и к немедленному выводу тяжелых вооружений». Они выразили полную поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Кроме того, Совет безопасности полностью поддержал резолюцию от 21 июля 2014 года, требующую расследования гибели малайзийского Boeing 777 MH17 над Донбассом.
Текст заявления зачитал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, являющийся сейчас председателем СБ ООН.
Следующая новость
Участники с помощью видео рассказали о судьбе своих родных в годы Великой Отечественной.
УНИКС встретится с подмосковными «Химками» в полуфинале предстоящего «Финала четырех» Единой лиги ВТБ 8 июня.
В лагере бесплатно отдыхают призеры олимпиад.
В конкурсе «Эковесна-2018» приняли участие более миллиона жителей республики.
Писатель отметил изменения, которые произошли в Казани за прошедшие 30 лет.
В ходе акции было организовано 95 экологических десантов добровольной помощи.
Коллектив «Мечта» под руководством худрука Светланы Калинкиной получил звание лауреата I степени.
В олимпиаде приняли участие школьники 8-х и 10-х классов с нерусским языком обучения из России и стран СНГ.
В БКЗ прошли творческий вечер народного артиста СССР и моноспектакль, являющийся частью акции «Спасибо за верность, потомки!».
«У Лукоморья дуб зеленый…» – с этих слов начался мозговой штурм по сказкам Пушкина на площадке у городского водоема.
Замминистра строительства РФ Андрей Чибис и вице-президент Ростелекома Борис Глазков подписали соглашение на конференции ЦИПР-2018 в Иннополисе.
В четырех татарстанских семьях родились тройняшки.
На праздник под открытым небом собрались школьники, воспитанники детских садов, родители с маленькими детьми, жители и гости города.
В этом году на «отлично» диктант написали 4 процента принявших в нем участие татарстанцев.
Церемония награждения татарстанцев и жителей других регионов округа прошла в Нижнем Новгороде.
В республике количество регистраций браков уменьшилось на 8,4 процента по сравнению с первыми пятью месяцами 2017 года.
На стенде радиоэлектронного кластера Ростеха специалисты госкорпорации провели прямой сеанс видеоконференцсвязи между Иннополисом и Санкт-Петербургом.
06 июня«Прямая линия с Владимиром Путиным» уже завтра: каковы нововведения и о чем просит Татарстан?