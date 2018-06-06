Совбез ООН осудил нарушение режима прекращения огня в Донбассе

Члены Совбеза призвали стороны конфликта к разведению сил и к выводу тяжелых вооружений.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Совет Безопасности ООН осудил нарушение режима прекращения огня на востоке Украины. Об этом сообщается на сайте Организации Объединенных Наций.

Особенно в заявлении осуждается использование находящегося под запретом согласно Минским договоренностям тяжелого оружия, так как его использование ведет к гибели людей, в том числе и представителей мирного населения.

Члены Совбеза призвали «к выполнению обязательств по разведению сил и к немедленному выводу тяжелых вооружений». Они выразили полную поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Кроме того, Совет безопасности полностью поддержал резолюцию от 21 июля 2014 года, требующую расследования гибели малайзийского Boeing 777 MH17 над Донбассом.

Текст заявления зачитал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, являющийся сейчас председателем СБ ООН.