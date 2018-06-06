В Казани определили победителей международной олимпиады по русскому языку

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Фото: mon.tatarstan.ru
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Казани наградили победителей V Международной олимпиады по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения. В олимпиаде приняли участие школьники 8-х и 10-х классов из России и стран СНГ.
В очном туре участвовали 148 учащихся из Казахстана и Узбекистана, а также из Кировской, Нижегородской, Омской, Оренбургской и Пензенской областей, Пермского края, Башкортостана, Республики Саха (Якутия), Татарстана и других регионов России.
«Русский язык для всех нас, живущих на постсоветском пространстве, – это по-прежнему язык межнационального общения. Приятно видеть участников этой олимпиады из других стран, которые очень дружно сотрудничают с Татарстаном в различных областях. Это сотрудничество распространяется и на образование. Хочу сказать отдельные слова благодарности педагогам, благодаря которым мы познаем все богатство русского языка, а через него – все новое для себя в этой жизни. Международная олимпиада – возможность еще раз встретиться, изучить новые методики, которые мы тут же переносим на изучение родных языков», – сказал олимпиадникам и их педагогам на торжественной церемонии награждения глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.
Вице-премьер подчеркнул, что Татарстан уже с 2014 года приглашает школьников и педагогов из других регионов России и стран на эту олимпиаду. «Уверен, что это продолжится и в дальнейшем», – отметил он.
Победителями олимпиады среди восьмиклассников стали ученик гимназии № 2 Нижнекамского района РТ Ильдар Саубанов, учащаяся казанской гимназии № 4 Алия Мингазова и ученица гимназии № 17 Казани Наиля Шабаева.
Победителями среди учащихся 10-х классов признаны Рената Корниенко и Рамиль Багавиев из Татарской гимназии № 2 при К(П)ФУ, а также Алия Вахитова из казанской гимназии № 4.
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