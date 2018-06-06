Василий Лановой: «Я вижу, как повзрослела Казань»

В БКЗ прошли творческий вечер народного артиста СССР и моноспектакль, являющийся частью акции «Спасибо за верность, потомки!».

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Большом концертном зале имени С. Сайдашева сегодня прошел творческий вечер народного артиста СССР Василия Ланового. Он представил моноспектакль, который является частью российской общественно-политической акции «Спасибо за верность, потомки!»

Именно эта строчка из стихотворения Роберта Рождественского прозвучала в песне, которой Лановой открыл творческий вечер. «Рад снова быть в вашем городе. Как принято в приличном доме, разрешите мне представиться. Я 61 год работаю в театре имени Вахтангова, 66 лет снимаюсь в кино, а в январе будущего года, если все будет в порядке, мне исполнится 85 лет», – поприветствовал артист зрителей.

Как сопредседатель общественного движения «Бессмертный полк», он начал свои воспоминания именно с этой акции, упомянув детские годы на оккупированной немцами Украине. Лановой рассказал, что в «Бессмертном полку» он несет портреты своих родителей. Они работали на химическом производстве. В самом начале войны 72 работника химзавода разливали вручную противотанковую жидкость, коктейль Молотова, пока в соседнем цеху налаживали автоматику. Через пять дней никто из них не вышел на работы – оказалась полностью разрушена нервная система, у людей отказали руки и ноги. Родителей Ланового вместе с другими работниками на всю войну отправили на лечение на Кавказ, после которого они вернулись инвалидами I и II групп. «Они внесли свой вклад в нашу победу», – добавил артист.

Сам Василий Лановой после войны стал заикаться: немецкий солдат ради забавы пустил две автоматные очереди над головой восьмилетнего мальчика. По совету врача-логопеда он целыми днями пел народные украинские песни, которые и вылечили его. «Так и родился будущий артист Лановой», – сказал он про себя.

Артист напомнил, что по национальности он украинец, но на своей малой родине не бывал уже около шести лет. «Мне даже близко запрещено подходить к Украине. Из деревни иногда звонят, говорят: "Убьют и не извинятся". Во что выльется тот ужас, что сейчас творится на Украине, даже представить страшно», – сказал Лановой.

Несмотря на возраст, актер по-прежнему обладает сильнейшей энергетикой, которой с легкостью заряжает полный зал. Его голос все тот же, что у Павки Корчагина, которого Лановой сыграл на третьем курсе Щукинского училища, или у сыгранного им персонажа фильма «Офицеры» Ивана Вараввы.

«Раньше мы с театром чаще приезжали на гастроли в Казань, были здесь по месяцу. Сегодня все реже. Но я вижу, как повзрослела Казань», – сказал Василий Лановой за кулисами концертного зала.