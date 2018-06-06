Минстрой России и Ростелеком договорились сотрудничать в реализации проекта «Умный город»

Замминистра строительства РФ Андрей Чибис и вице-президент Ростелекома Борис Глазков подписали соглашение на конференции ЦИПР-2018 в Иннополисе.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Министерство строительство и ЖКХ РФ и ПАО «Ростелеком» договорились о сотрудничестве в реализации направлений концепции «Умный город». Церемония подписания соглашения состоялась в Иннополисе на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2018).

Соглашение в торжественной обстановке подписали заместитель главы Минстроя России Андрей Чибис и вице-президент по стратегическим инициативам Ростелекома Борис Глазков.

Стороны договорились взаимодействовать в сферах развития цифровых технологий при организации городского пространства. Минстрой РФ и Ростелеком будут совместно внедрять инновационные разработки для модернизации объектов городской среды и повышения комфортности проживания граждан.

Проект «Умный город» стал платформой для взаимодействия всех заинтересованных ведомств, предпринимателей и экспертов. Благодаря сотрудничеству министерства с компанией запущен Банк умных технологий. Отобрано 24 муниципалитета, где будут тестироваться новые технологичные решения, отметил Андрей Чибис.

Замминистра выразил надежду на то, что скоро в России появится целый ряд «умных городов».

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит в Иннополисе с 6 по 8 июня. Ключевая тема ЦИПР-2018 – «Время цифровой кооперации».