Полпред Президента РФ в ПФО вручил госнаграды представителям команды «КАМАЗ-Мастер»

Церемония награждения татарстанцев и жителей других регионов округа прошла в Нижнем Новгороде.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сегодня в Нижнем Новгороде вручил государственные награды отличившимся жителям Татарстана и ряда других регионов ПФО. Об этом сообщает его пресс-служба.

В том числе Бабич передал награды представителям гоночной команды «КАМАЗ-Мастер». Указом Президента РФ начальник конструкторско-технологического отдела некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт» Сергей Савостин удостоен ордена Александра Невского, а водитель-испытатель производственного цеха «КАМАЗ-Автоспорта» Эдуард Николаев – ордена Почета.

В своей речи полпред упомянул, что на счету Савостина восемь побед в ралли-рейде «Дакар», а Николаев добыл для команды 15-й по счету трофей. «Мне не так давно посчастливилось с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, Президентом Республики Татарстан, попробовать себя на трассе под руководством Эдуарда Николаева. Это не только незабываемые впечатления, но и огромный труд», – добавил он.

Также был награжден председатель правления нефтесервисного холдинга «ТаграС» – генеральный директор ООО «ТаграС-Холдинг» Гали Ганиев. Руководитель базирующейся в Альметьевске компании удостоен ордена Александра Невского.