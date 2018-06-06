В Казани наградили организаторов и отличников акции «Тотальный диктант»

В этом году на «отлично» диктант написали 4 процента принявших в нем участие татарстанцев.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Кабинете Министров РТ прошла встреча вице-премьера республики Лейлы Фазлеевой с организаторами и отличниками международной образовательной акции «Тотальный диктант» из числа татарстанцев. На торжественном мероприятии состоялось награждение благодарственными письмами Минмолодежи РТ и Минобрнауки РТ.

«Тотальный диктант – это образовательная акция. С другой стороны, это акция, которая привлекает внимание в целом к языковым вопросам в России, да и в мире. Радует, что с каждым годом количество участников "Тотального диктанта" растет. Результаты тоже совершенствуются, потому что педагогическое сообщество республики делает очень многое для того, чтобы знание русского языка было на высоком уровне. Уверена, что в дальнейшем акцию ждет успешное развитие», – сказала Лейла Фазлеева.

Руководитель Русского национально-культурного объединения Казани Ирина Александровская напомнила, что акция во всем мире прошла 14 апреля. «"Тотальный диктант" собирает самых ярких людей нашей республики, – отметила она. – В этом году Казань боролась за право стать столицей "Тотального диктанта", но ее опередил Владивосток. Будем стараться, чтобы в следующем году у Казани это получилось».

Ирина Александровская подчеркнула, что в этом году на «отлично» диктант написали 4 процента татарстанцев, тогда как в 2016 году – 2,5 процента. «70 процентов участников акции – молодежь до 30 лет, – заметила она. – Участие крупных городов Татарстана в "Тотальном диктанте" говорит о том, что акция востребована в республике».

В этом году участниками диктанта в Татарстане стали более 4 тыс. человек. В прошлом году в акции приняли участие 3 тыс. 512 татарстанцев, а в 2016-м – 2 тыс. 502.

Диктант написали на 58 площадках в 26 муниципальных районах и городских округах РТ. В прошлом году работали 48 площадок в 22 муниципалитетах.

Автором текста международного диктанта по русскому языку стала российская писательница, лауреат литературных премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхина.

«У меня есть две причины признаться в любви к "Тотальному диктанту". Первая заключается в том, что проект делается волонтерскими силами, люди по своему желанию создают этот праздник. Волонтерское движение как основа проекта – это здорово. Вторая причина в том, что "Тотальный диктант" – это объединяющая акция, но с сохранением индивидуальной ответственности за свой труд. Наверное, поэтому проект так долго вдохновляет наше общество и так бурно развивается», – заявила писательница.

«Это в первую очередь общественный проект. Во вторую – про любовь и о любви людей к русскому языку, к друг другу, про неравнодушие. Вокруг "Тотального диктанта" формируется сообщество профессионалов, организаторов, писателей, а самое главное – участников, которые любят русский язык, – добавила член Совета при Президенте РФ по русскому языку Ольга Ребковец. – Мы будем стараться делать диктант еще лучше, ярче, интереснее».

По ее словам, более 30 тыс. человек пишут «Тотальный диктант» в онлайн-режиме, но есть шанс сделать так, чтобы прямая трансляция велась из Казани. «Для этого Казань должна стать столицей "Тотального диктанта" следующего года», – заключила Ребковец.

Благодарственными письмами Министерства по делам молодежи и спорту РТ и Министерства образования и науки РТ наградили ИА «Татар-информ», Казанский (Приволжский) федеральный университет, сеть книжных магазинов «Дом книги», общественную организацию «Центр культур и диалога РТ», Совет филологов и учителей русского языка акции «Тотальный диктант-2018», Гузель Яхину и Ольгу Ребковец.

Кроме того, благодарность получила «самый целеустремленный отличник» – редактор отдела образования газеты «Республика Татарстан» Евгения Чеснокова. Также отметили победителя в номинации «Самое активное муниципальное образование РТ» – город Набережные Челны, 250 жителей которого стали участниками акции.